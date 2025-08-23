Мессенджер MAX
23 августа, 14:15

СК сообщил о задержании блогера Арсена Маркаряна

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Блогер Арсен Маркарян задержан в Московском регионе. Как сообщает пресс-служба СК России, в ближайшее время он будет доставлен на допрос к следователям.

«По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян, осведомлённый о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорбления памяти защитников Отечества», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело заведено по факту реабилитации нацизма, связанной с оскорблением памяти защитников Родины, распространенным через СМИ или интернет.

Арсен Маркарян, занимающийся блогингом и инфобизнесом, позиционирует себя как знаток практически всех аспектов жизни, предлагая аудитории информацию по вопросам здорового питания, личностного роста и стратегий достижения успеха. Известность Маркаряну принесли скандальные интервью, в которых он делал женоненавистнические заявления, ставя женщин ниже мужчин в физическом и интеллектуальном плане.
В январе этого года московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Проверка проводится по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

