В Сети появились кадры с Маркаряном, записывающим ролик для подписчиков незадолго до задержания

В Сети появилось видео, на котором запечатлён блогер Арсен Маркарян на Красной площади незадолго до задержания. Блогер записывал видео для своих подписчиков, сообщает SHOT.

Арсен Маркарян. Видео © SHOT

Согласно данным телеграм-канала, видео было сделано вчера приблизительно в 11:45. Маркаряна снимала на телефон женщина с пакетом из ЦУМа. В настоящее время неизвестно, помогала ли она блогеру прятаться в багажнике автомобиля при попытке бегства из РФ и находилась ли она в машине, остановленной в подмосковной Кубинке.

Сейчас Маркарян находится на допросе в Следственном комитете Москвы. Блогеру предъявили обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Таганский суд Москвы изберет меру пресечения Маркаряну в понедельник, 25 августа.