Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 19:05

Блогеру Маркаряну предъявили обвинение, на допросе он вину не признал

СК: Маркаряну предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества

Арсен Маркарян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Арсен Маркарян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. На допросе он вину не признал, сообщает пресс-служба СК России.

Арсен Маркарян обвиняется в возбуждении ненависти и унижении человеческой чести и достоинства. Видео © Telegram/ Столичный СК

«В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.

СК показал видео, как задержанного блогера Маркаряна доставили в московский отдел
СК показал видео, как задержанного блогера Маркаряна доставили в московский отдел

О задержании блогера стало известно сегодня — он пытался сбежать в Белоруссию, спрятавшись в багажнике автомобиля. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Арсен Маркарян, занимающийся блогингом и инфобизнесом, позиционирует себя как знаток практически всех аспектов жизни. Известность блогеру принесли скандальные интервью, в которых он делал женоненавистнические заявления, ставя женщин ниже мужчин в физическом и интеллектуальном плане.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar