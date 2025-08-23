Блогеру Маркаряну предъявили обвинение, на допросе он вину не признал
Арсен Маркарян. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan
Блогеру Арсену Маркаряну предъявили обвинение по статье об оскорблении памяти защитников Отечества. На допросе он вину не признал, сообщает пресс-служба СК России.
Арсен Маркарян обвиняется в возбуждении ненависти и унижении человеческой чести и достоинства. Видео © Telegram/ Столичный СК
«В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе.
О задержании блогера стало известно сегодня — он пытался сбежать в Белоруссию, спрятавшись в багажнике автомобиля. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Арсен Маркарян, занимающийся блогингом и инфобизнесом, позиционирует себя как знаток практически всех аспектов жизни. Известность блогеру принесли скандальные интервью, в которых он делал женоненавистнические заявления, ставя женщин ниже мужчин в физическом и интеллектуальном плане.