СК показал видео, как задержанного блогера Маркаряна доставили в московский отдел
Пресс-служба СК России показала видео, как задержанного блогера Арсена Маркаряна доставили в московский отдел. Сейчас с ним проводят следственные действия. Коуча, напомним, подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества.
Маркаряна доставили в московский отдел СК. Видео © Telegram / Столичный СК
На вопрос о согласии с подозрениями Маркарян дал категорический отказ. СК также сообщил, что блогера проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершённым в интернете.
В январе этого года московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Накануне блогер опубликовал в соцсетях видео, снятое на фоне Кремля, в котором сообщил о своих планах провести мероприятие в Москве. Сегодня же стало известно о его задержании.
Обложка © Telegram / Столичный СК