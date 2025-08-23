Мессенджер MAX
Регион
23 августа, 16:14

СК показал видео, как задержанного блогера Маркаряна доставили в московский отдел

Пресс-служба СК России показала видео, как задержанного блогера Арсена Маркаряна доставили в московский отдел. Сейчас с ним проводят следственные действия. Коуча, напомним, подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества.

Маркаряна доставили в московский отдел СК. Видео © Telegram / Столичный СК

На вопрос о согласии с подозрениями Маркарян дал категорический отказ. СК также сообщил, что блогера проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершённым в интернете.

Блогер Маркарян прятался в багажнике авто, пытаясь уехать из России в Белоруссию
В январе этого года московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Накануне блогер опубликовал в соцсетях видео, снятое на фоне Кремля, в котором сообщил о своих планах провести мероприятие в Москве. Сегодня же стало известно о его задержании.

Обложка © Telegram / Столичный СК

Наталья Демьянова
