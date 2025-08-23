Блогер Маркарян пытался уехать в Белоруссию
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan
Блогер Арсен Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. По предварительным данным, он пытался выехать в Белоруссию, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, он ехал по трассе М-1 в направлении Белоруссии, вероятно, с намерением покинуть территорию России.
В январе этого года московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Накануне блогер опубликовал в соцсетях видео, снятое на фоне Кремля, в котором сообщил о своих планах провести мероприятие в Москве. Сегодня же стало известно о его задержании.