Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 14:52

Блогер Маркарян пытался уехать в Белоруссию

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arsenmarkaryan

Блогер Арсен Маркарян был задержан в подмосковной Кубинке. По предварительным данным, он пытался выехать в Белоруссию, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, он ехал по трассе М-1 в направлении Белоруссии, вероятно, с намерением покинуть территорию России.

Блогеру-женоненавистнику Маркаряну светит пять лет тюрьмы по делу о реабилитации нацизма
Блогеру-женоненавистнику Маркаряну светит пять лет тюрьмы по делу о реабилитации нацизма

В январе этого года московская прокуратура начала доследственную проверку по факту интервью блогера и коуча Арсена Маркаряна, в котором он, по информации правоохранительных органов, призывал к терроризму в отношении россиян с использованием беспилотников. Накануне блогер опубликовал в соцсетях видео, снятое на фоне Кремля, в котором сообщил о своих планах провести мероприятие в Москве. Сегодня же стало известно о его задержании.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Только на Life
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar