7 трофейных товаров: Эти вещи с заводов капиталистических стран в СССР считались пиком шика

Раньше за эти вещи с Запада пришлось бы довольно дорого заплатить. Покупатель копил на них несколько зарплат. Продавец мог сесть в тюрьму. А хулиганы могли такой товар отобрать, если удавалось пересилить противника и провернуть удачный «гоп-стоп». Более того — вещи были и правда неплохими, сейчас такое качество в капстранах не встретишь. В материале расскажем, что же это за чудо-товары.

1. Джинсы из США (из настоящего денима)

Собственно, настоящий деним является предметом шика даже сейчас. Из него уже давно не шьют даже Levi's. Фото © Gettyimages / Yvonne Hemsey

В СССР любители джинсов тоже разделялись на лагеря по предпочтениям. Брутальные дворовые пацаны, уважавшие Высоцкого, — это, конечно, Wrangler. Для утончённых интеллигентов существовали классические модели Levi's. Остальные довольствовались фирмой Lee. Все они доставались у фарцовщиков и стоили до 300 рублей. То же самое, что теперь 30 тысяч, а то и больше.

Были те, кто произносил типичную частушку из позднего СССР: «Приходи ко мне на хаус в тёртых джинсах Levi Strauss». Большинству приходилось варить в отбеливателе советские или индийские джинсы, чтобы те хоть как-то походили на «фирмач». Тогда, в 80-х, ткани отличались и по качеству: Levi's были пошиты так, чтобы в прерии змея не прокусила. Сейчас такой деним — большая редкость. Это суровая ткань.

2. Настоящие кроссовки Adidas

Культ фирмы Adidas начинается ещё в 70-е. Такие модели фирмы, как Samba из 50-х или Gazelle 1966-го года, завоевали почитание среди первых калифорнийских скейтеров. Фото © ТАСС / Мартин Шахбазян

К Московской Олимпиаде 1980 года фирма Adidas специально дала Советскому Союзу лицензию на производство своей обуви. Ади Дасслер к тому моменту был уже мёртв, хотя с 50-х любил работать с советскими атлетами. Сделкой занимался его сын Хорст Дасслер. СССР стал 20-й страной с такой лицензией. У нас делали модели «Москва» (адаптацию классических Gazelle) и «Спутник». Их можно было купить в магазинах по госцене в 26 рублей. Если у вас были там родственники.

Для профессионалов ещё делали модели «Волейбол», «Рапира», «Тренинг» и «Универсал». Они доставались участникам сборных или ученикам спортивных интернатов. В большинстве случаев для того, чтобы купить Adidas, нужно было снова идти к фарцовщикам. Те продали бы вам «тапки» за 70 рублей. В принципе, оригиналы и сейчас примерно так стоят, ведь речь о сумме в районе 7 тысяч. Подделки в СССР, кстати, тоже были. «Паль» шили цеховики.

3. Видеомагнитофон из Японии

Видеомагнитофон стоил дорого, очень дорого. В 80-е за магнитофон люди могли сделать многое. Фото © Gettyimages / Science & Society Picture Library

Видеомагнитофон — это не просто средство развлечения, но и возможность начать настоящий бизнес, хоть во многом и теневой. Особенно в 1980-е, когда «видики» считались чем-то инопланетным. Японские модели JVC и Panasonic в 1980-е стоили примерно как квартира. Но и зарабатывали на них тоже много. Открываете видеосалон — деньги льются рекой, проблемы тоже. Если повезёт, может, заработаете на ещё одну квартиру. Если нет, то не заработаете. Всё равно видеомагнитофон считался поводом для дружбы и сотрудничества.

4. Жвачка из США

Ничего, что эту жвачку несколько месяцев вёз в СССР матрос, пряча в куче угля или под ржавой ступенькой. Главное, что из США. Фото © Gettyimages / Ullstein bild Dtl

Настоящая американская жвачка из 1980-х, с гербом государственного ведомства NRA, которое должно было спасать от голодной смерти простых рабочих во время Великой депрессии 30-х годов. Подушечки Stimorol, пластинки Wrigley's. Мечта каждого советского школьника. Она провозилась в СССР разными путями. Моряки прятали её на судах, масштабная контрабанда. Артисты и прочие гастролёры — в лацканах пиджаков, в чехлах с двойным дном и т.д. Ввоз обычной жвачки контролировался жёстче, чем... Многое. Пионеры выменивали у иностранцев на значки. Американская жвачка была признаком авторитета. Чешская и советская — уже не то.

5. Косметика из Франции

Французская косметика — мечта каждой советской гражданки. Да и граждане от заграничных лосьонов не отказывались. Фото © Gettyimages / Chaloner Woods

Да, эти бренды уважают и сейчас. Но в СССР на них чуть ли не молились. Тогда не было сетевых косметических магазинов. Чтобы купить Lancome, Guerlain, Dior, Chanel и прочие, нужно было ехать в центр города, встречать там заносчивого молодого человека, который совершит уголовное преступление, продав вам упаковочку духов на 30 миллилитров за 50 рублей. Сейчас это 5 тысяч. Иногда такие пробники появлялись в официальных магазинах вдвое дешевле, вот это была радость!

6. Наручные часы из Японии

Японские наручные часы, не с циферблатом, цифровые, с подсветкой и календарём. Это была большая ценность. Фото © Gettyimages / Kaku KURITA

Советские часы делали чуть ли не с основания государства. По крайней мере, у Белорусского вокзала около 90 лет располагался часовой завод «Слава». Он не выдерживал конкуренции уже в 80-е. Все процессы, которые в итоге привели к появлению на месте завода пустыря, а потом нового жилого комплекса, начались уже тогда. К нам стали проникать часы японского производства. Casio, Seiko, Orient, Citizen — эти бренды отличались сегментированным металлическим браслетом и цифровым экраном. Часы — они и в 80-е часы, так что стоили соответствующе: фарцовщики «сливали» японский ширпотреб по 250 или 500 рублей. Сейчас это более полусотни тысяч ваших кровных.

7. Магнитолы из Японии

Магнитолы из Японии стоили дорого. Но тогда всё японское в СССР стоило дорого. Фото © Gettyimages / Nicky J. Sims

Японские магнитолы в 80-е были признаком принадлежности не только к элите, но и к самому пику технологического прогресса. Они совмещали в себе одновременно и радио, и магнитофон. Иногда появлялись в партийных магазинах «Берёзка». Если у модели две деки — теперь вы автоматически друг всех, кто любит музыку, ведь можно переписывать кассеты. Правда, за такое счастье надо было принести 2000 рублей наличными фарцовщику. Сейчас это 200 тысяч. Марки типа Akai, Sanyo, Sony и Sharp до сих пор выглядят очень стильно.