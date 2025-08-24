Приняла за комариный укус: Россиянка подхватила боррелиоз на отдыхе в Таиланде
SHOT: Инфицированный боррелиозом клещ укусил россиянку в Таиланде
Российская туристка Светлана вернулась из Таиланда с боррелиозом, который подхватила от инфицированного клеща на военном пляже Сай Кео в Паттайе. О неприятном инциденте рассказал SHOT.
По информации Telegram-канала, россиянка отдыхала с семьёй в отеле Grand Jomtien Palace. Они посетили знаменитый военный пляж Сай Кео, расположенный на территории Королевских ВМС Таиланда и славящийся своим белоснежным песком и прозрачной водой. Именно там, во время загара на шезлонге, клещ незаметно напал на туристку. Сначала женщина подумала, что это обычный комариный укус, и продолжила наслаждаться отдыхом. Однако по прилёте в Россию место укуса стало стремительно увеличиваться.
После обращения в больницу врачи подтвердили, что причиной недомогания стал клещ-таец, переносивший боррелиоз. Туристке незамедлительно назначили курс антибиотиков.
Ранее тайский вояж российской семьи принял крайне неприятный оборот, когда на теле их ребёнка обнаружилось нечто жуткое — под кожей сына поселился червь. Всё началось с красного, зудящего пятна на животе сына, которое родители поначалу посчитали обычным укусом.
