24 августа, 06:39

Приняла за комариный укус: Россиянка подхватила боррелиоз на отдыхе в Таиланде

SHOT: Инфицированный боррелиозом клещ укусил россиянку в Таиланде

Российская туристка Светлана вернулась из Таиланда с боррелиозом, который подхватила от инфицированного клеща на военном пляже Сай Кео в Паттайе. О неприятном инциденте рассказал SHOT.

Сначала Светлана не придала укусу значение. Фото © SHOT

Сначала Светлана не придала укусу значение. Фото © SHOT

По информации Telegram-канала, россиянка отдыхала с семьёй в отеле Grand Jomtien Palace. Они посетили знаменитый военный пляж Сай Кео, расположенный на территории Королевских ВМС Таиланда и славящийся своим белоснежным песком и прозрачной водой. Именно там, во время загара на шезлонге, клещ незаметно напал на туристку. Сначала женщина подумала, что это обычный комариный укус, и продолжила наслаждаться отдыхом. Однако по прилёте в Россию место укуса стало стремительно увеличиваться.

После обращения в больницу врачи подтвердили, что причиной недомогания стал клещ-таец, переносивший боррелиоз. Туристке незамедлительно назначили курс антибиотиков.

Ранее тайский вояж российской семьи принял крайне неприятный оборот, когда на теле их ребёнка обнаружилось нечто жуткое — под кожей сына поселился червь. Всё началось с красного, зудящего пятна на животе сына, которое родители поначалу посчитали обычным укусом.

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ольга Сливченко
