Ребёнок подхватил опасного подкожного червя на популярном курорте

SHOT ПРОВЕРКА: Под кожей ребёнка завёлся червь на отдыхе в Таиланде
Отдых в Таиланде обернулся настоящим кошмаром для российской семьи, так как под кожей их ребёнка поселился червь. По информации SHOT ПРОВЕРКИ, сначала родители заметили на животе сына красное, зудящее пятно, которое приняли за обычный укус. Но тревога нарастала, когда пятно «стало вести себя необычно», странно разрастаясь, словно под кожей что-то активно перемещалось.
Испуганные мать и отец срочно отвезли малыша в тайскую больницу. Там врачи диагностировали Larva migrans — заражение личинками гельминтов. Ребёнку назначили противопаразитарные таблетки и капельницы, и уже через трое суток, как рассказала мама, незваный гость исчез.
Известно, что заражение паразитами происходит при контакте с песком или почвой, где обитают личинки, обычно проникающие в организм человека через микроповреждения кожи.
Ранее россиян предупредили, что в регионах с жарким климатом и неудовлетворительной санитарной обстановкой широко распространены паразитарные черви – анкилостомы. Они представляют серьёзную опасность для российских туристов. Инфицирование может произойти через употребление немытых продуктов, при непосредственном контакте с загрязненной фекалиями почвой, а также путём проникновения личинок через микротравмы на коже конечностей.
