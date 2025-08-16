Ребёнок подхватил опасного подкожного червя на популярном курорте

Отдых в Таиланде обернулся настоящим кошмаром для российской семьи, так как под кожей их ребёнка поселился червь. По информации SHOT ПРОВЕРКИ, сначала родители заметили на животе сына красное, зудящее пятно, которое приняли за обычный укус. Но тревога нарастала, когда пятно «стало вести себя необычно», странно разрастаясь, словно под кожей что-то активно перемещалось.

Под кожей ребёнка завёлся червь. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Испуганные мать и отец срочно отвезли малыша в тайскую больницу. Там врачи диагностировали Larva migrans — заражение личинками гельминтов. Ребёнку назначили противопаразитарные таблетки и капельницы, и уже через трое суток, как рассказала мама, незваный гость исчез.

Известно, что заражение паразитами происходит при контакте с песком или почвой, где обитают личинки, обычно проникающие в организм человека через микроповреждения кожи.