Мазутные пятна закрыли популярные у россиян курорты Таиланда

На западном побережье Таиланда, включая три пляжа, особенно востребованных у российских туристов, обнаружены масштабные загрязнения мазутом. По данным Mash, утечка произошла во время заправки танкера в Андаманском море.

На западном побережье Таиланда обнаружили мазут. Видео © Telegram / Mash

Специалисты Пхукетского центра морской биологии зафиксировали нефтяные сгустки вдоль 8 км береговой линии. Наиболее пострадал пляж Май Као, чуть меньше — Най Янг и Банг Тао. Пробы загрязнений уже направлены на лабораторный анализ.

Как рассказали туристы, первые признаки загрязнения появились около двух недель назад. Они утверждают, что во время прогулки по берегу грязь сложно заметить, но дома все обнаруживают на ногах чёрные масляные следы, которые практически не смываются.