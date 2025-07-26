Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 15:38

«Опасно? Не слышали!» Туристы сделали вешалку из знака и купаются в «мазутном» море в Анапе

Россияне массово игнорируют запрет на купание в Анапе

Туристы и местные жители в Анапе демонстративно нарушают запрет на купание. Вместо того чтобы соблюдать правила, они используют предупреждающую табличку как вешалку для вещей и спокойно заходят в воду. Доказательства публикует SHOT.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Роспотребнадзор назвал пригодные для отдыха пляжи на Кубани
Роспотребнадзор назвал пригодные для отдыха пляжи на Кубани

Напомним, что выбросы мазута произошли при аварии на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Вследствие аварии в акваторию попало приблизительно 3 000 тонн нефтепродуктов. В апреле сотрудники Роспотребнадзора объявили порядка 150 пляжей Анапы небезопасными для отдыхающих из-за загрязнения воды мазутом. Однако данный запрет остановил не всех отдыхающих. Многие люди продолжают купаться в запрещённой зоне, игнорируя предупреждения.

BannerImage

Обложка © SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Только на Life
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar