«Опасно? Не слышали!» Туристы сделали вешалку из знака и купаются в «мазутном» море в Анапе
Россияне массово игнорируют запрет на купание в Анапе
Туристы и местные жители в Анапе демонстративно нарушают запрет на купание. Вместо того чтобы соблюдать правила, они используют предупреждающую табличку как вешалку для вещей и спокойно заходят в воду. Доказательства публикует SHOT.
Фото © SHOT
Напомним, что выбросы мазута произошли при аварии на танкерах «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Вследствие аварии в акваторию попало приблизительно 3 000 тонн нефтепродуктов. В апреле сотрудники Роспотребнадзора объявили порядка 150 пляжей Анапы небезопасными для отдыхающих из-за загрязнения воды мазутом. Однако данный запрет остановил не всех отдыхающих. Многие люди продолжают купаться в запрещённой зоне, игнорируя предупреждения.
Обложка © SHOT