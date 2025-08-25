В Раде обвинили депутата в попытке вывезти 21-летнего сына за пределы Украины

Народный депутат Марьяна Безуглая выступила с резкой критикой в адрес своего коллеги Фёдора Вениславского, утверждая, что тот инициировал разработку законопроекта, который бы позволил обеспечить беспрепятственный выезд своего 21-летнего сына за рубеж.

По её данным, Вениславский внёс на рассмотрение законопроект, который, по задумке, должен был разрешить выезд за границу всем военнообязанным до 25 лет. Кроме того, он призывал своих коллег подписать документ, чтобы вывезти за рубеж своего младшего сына Андрея, родившегося в 2004 году (21 год).

Она также отметила, что старший сын Вениславского, занимающий дипломатический пост, уже имеет возможность находиться за пределами страны. Безуглая напомнила, что сам депутат ранее выражал несогласие с идеями ротации военнослужащих и установления конкретных сроков службы в Вооружённых Силах Украины.

«А сыновья государственного деятеля вовсе не рождены для войны. При этом законопроект, скорее всего, не будет рассматриваться вообще, но нардеп готов возмутить всю страну, чтобы выторговать что-то для своей »черешеньки«. В то время как 21 летние ребята записываются на контракт, к чему Вениславский призывает», — добавила Безуглая.