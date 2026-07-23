Они мстят нам? Дочь Баталова возмутилась иском Дрожжиной на 13 млн рублей

Актриса Наталья Дрожжина подала в суд на Марию Баталову — дочь народного артиста СССР Алексея Баталова. Истица требует взыскать с наследницы актёра более 13 миллионов рублей.

Спор возник вокруг двух комнат в коммунальной квартире на Кутузовском проспекте. Жильё оформили на Марию, а позднее его планировали обменять на полноценную трёхкомнатную квартиру.

Дрожжина утверждает, что недвижимость приобрели на её средства. В иске говорится, что «имущественное благо было приобретено Баталовой Марией Алексеевной исключительно за счёт средств Дрожжиной Натальи Георгиевны», поэтому актриса считает произошедшее неосновательным обогащением.

Сторона Баталовой с этой версией не согласна. По её утверждению, деньги на покупку могли быть сняты со счетов Марии и её матери Гитаны Леонтенко, банковскими картами которых распоряжались доверенные лица. Суду предстоит установить источник средств.

«Мне прислали письмо, что я должна 13 миллионов. Судари и сударыни, но они сняли с наших счетов гораздо больше! Они мстят нам? Но за что? За то, что мы с матушкой вовремя опомнились? За то, что доказали поддельную подпись? За то, что не пали в ножки, когда она трясла перед полуслепыми овечками своим подложным завещанием?», — возмутилась дочь артиста в эфире программы «Пусть говорят».

Ранее супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин были признаны виновными в мошенничестве: они похитили более 20 млн рублей со счетов вдовы и дочери актёра, а также через подставного нотариуса переоформили на себя их квартиры. В мае 2023 года Дрожжина получила 4 года условно, Цивин — 5 лет реального срока. Все попытки обжалования и ходатайства об УДО для Цивина были отклонены.

В июне стало известно, что Мария Баталова осваивает систему управления компьютером с помощью взгляда. Технология позволяет ей печатать и озвучивать текст, а в будущем наследница актёра сможет дать большое интервью.