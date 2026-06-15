Тяжелобольная дочь Баталова осваивает ИИ, чтобы в будущем дать большое интервью

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова Мария, страдающая ДЦП, осваивает общение через ИИ и в будущем сможет дать большое интервью. Об этом сообщила юрист Татьяна Кириенко.

«Ну это Ai-трекер, когда глазами водит по алфавиту на планшете или компьютере. Текст печатает и тут же озвучивает. Это требует тренировок. Сейчас Мария тренируется, осваивает новые технологии. В дальнейшем, возможно, будет интервью. Можно будет взять большое интервью», — пояснила Кириенко в беседе с NEWS.ru.

Врачи диагностировали у Марии детский церебральный паралич. Она передвигается на инвалидной коляске и с трудом говорит, однако смогла окончить ВГИК, а также пишет книги и сценарии.

А ранее Life.ru рассказывал, что Мария Баталова стала наследницей крупного состояния, оцениваемого примерно в 500 млн рублей. При этом сестра Марии откровенно рассказала о причинах, по которым Баталов не оставил наследства своей старшей дочери.