Тяжелобольная дочь Баталова получила в наследство 500 млн рублей после смерти матери

После смерти Гитаны Леонтенко Мария Баталова, страдающая ДЦП, стала наследницей крупного состояния, оцениваемого примерно в 500 миллионов рублей. Эту информацию озвучила Надежда, старшая дочь Алексея Баталова, в программе «Пусть говорят».

Сестра Марии откровенно рассказала о причинах, по которым Баталов не оставил наследства своей старшей дочери. Надежда объяснила, что отец, составляя завещание, прежде всего думал о благополучии младшей дочери, чье тяжёлое заболевание требовало особого внимания и обеспечения. Она подчеркнула, что не могла поступить иначе, ведь сама не представляла, как можно было бы обеспечить будущее сестры без такого решения.

«Сумма крупная, может привлечь недоброжелателей. Поэтому в квартире поставим камеры, придумаем порядок обитания, ведения быта. Разумеется, я буду рядом с Машей, чтобы она не делала ошибок, буду присматривать», — подчеркнула Баталова.

Несмотря на то, что Мария проходила обучение на дому по причине болезни, она успешно завершила обучение во ВГИКе. Её дальнейшие успехи включают публикацию книги и получение награды на фестивале «Московская кинопремьера» за сценарий к фильму «Дом на Английской набережной». Надежда характеризует младшую сестру как полностью самостоятельную личность, способную к самообеспечению, хотя и нуждающуюся в определённой помощи.

Стоит напомнить, что в 2020 году семья Баталова оказалась вовлечена в резонансное разбирательство. Гитана Аркадьевна выступила с обвинениями в адрес актрисы Натальи Дрожжиной и её супруга, юриста Михаила Цивина, утверждая, что они мошенническим путем завладели ее недвижимым имуществом и денежными средствами со счетов. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении указанной пары.

Гитана Леонтенко умерла на 91 году жизни. Об этом стало известно 5 февраля. Расходы на похороны вдовы Алексея Баталова взял на себя Союз кинематографистов во главе с Никитой Михалковым.