Милонов посоветовал Shaman после избавления от кожаных штанов послушать Летова

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Shaman (Ярославу Дронову) «послушать Егора Летова и Виктора Цоя», чтобы открыть для себя что-то по-настоящему ценное, а не просто сжигать кожаные штаны ради смены имиджа.

«Моя фамилия точно не Мизулина, поэтому интереса к штанам Шамана я не проявляю вообще», — сыронизировал политик в беседе с Life.ru. — «Но если он хочет достучаться до сердечек истинных русских интеллектуалов, нужно поработать над репертуаром, над сценическим образом, послушать Егора Летова, Виктора Цоя и принять для себя что-то настоящее, подлинно ценное».