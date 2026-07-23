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23 июля, 15:07

Милонов посоветовал Shaman после избавления от кожаных штанов послушать Летова

Обложка © VK/ SHAMAN

Обложка © VK/ SHAMAN

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал Shaman (Ярославу Дронову) «послушать Егора Летова и Виктора Цоя», чтобы открыть для себя что-то по-настоящему ценное, а не просто сжигать кожаные штаны ради смены имиджа.

«Моя фамилия точно не Мизулина, поэтому интереса к штанам Шамана я не проявляю вообще», — сыронизировал политик в беседе с Life.ru. — «Но если он хочет достучаться до сердечек истинных русских интеллектуалов, нужно поработать над репертуаром, над сценическим образом, послушать Егора Летова, Виктора Цоя и принять для себя что-то настоящее, подлинно ценное».

Виталий Милонов о штанах Shaman. Видео © Life.ru

«Хорошо, я продемонстрирую»: Shaman ответил на провокационный вопрос о трусах
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Напомним, Shaman (Ярослав Дронов) решил отказаться от одного из самых узнаваемых элементов своего образа — обтягивающих кожаных штанов. В новом ролике артист бросил их в печь под песню «Братья-славяне». Клип на эту композицию он презентовал в День дружбы и единения славян, который отмечался 25 июня.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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