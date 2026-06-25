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Регион
25 июня, 13:38

Shaman опубликовал клип на песню «Братья славяне», снятый без применения ИИ

Обложка © Telegram / SHAMAN

Обложка © Telegram / SHAMAN

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, представил свой новый клип на песню «Братья славяне» в День дружбы и единения славян, отмечаемый сегодня, 25 июня. В телеграм-канале певец подчеркнул, что видео было снято без помощи искусственного интеллекта.

«Мой новый клип <...> сделан с помощью народной любви! Каждый кадр пропитан настоящими эмоциями, здесь нет постановки и масок. Этот летний, лёгкий и искренний ролик вызовет у каждого улыбку и хорошее настроение», — написал артист.

Shaman продирижировал «хором» иноагентов во время выступления в Зеленограде
Shaman продирижировал «хором» иноагентов во время выступления в Зеленограде

Ранее Shaman помог старушке деньгами и получил от неё подарок на удачу. Поклонники звезды опубликовали кадры, на которых он замечает на улице пожилую женщину, торгующую брелоками ручной работы, и подходит к ней, чтобы помочь.

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Татьяна Миссуми
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