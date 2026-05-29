Shaman продирижировал «хором» иноагентов во время выступления в Зеленограде

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как Shaman, представил новую песню «Россия-мама» на концерте в Зеленограде и показал на экране изображения людей, признанных иноагентами в РФ. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Во время исполнения композиции Шаман встал перед экраном на сцене. Затем на нём появились изображения журналиста Юрия Дудя*, комика Максима Галкина*, музыканта Андрея Макаревича*, певицы Земфиры* и других людей, признанных иноагентами.

Изображения оживили с помощью искусственного интеллекта. В таком виде они «исполнили» припев песни, а Шаман продирижировал этим «хором».

«Россия-мама» — моя новая песня, премьера! Эти аплодисменты вновь подтверждают, что премьера прошла с огромным успехом!» — сказал Шаман со сцены.

Ранее Ярослав Дронов представил клип «Россия-мама», где с помощью искусственного интеллекта оживили фотографии людей, признанных иноагентами. По сюжету заслуженный артист РФ играет детектива, который расследует дело и противостоит неким «силам зла». В ролике он достаёт из папки 20 фотографий артистов и блогеров, после чего лица на снимках начинают подпевать. Сам Шаман назвал эту работу «вызовом огня на себя». Исполнитель также заявил, что песня говорит об иррациональности действий русских и о готовности победить зло, которое приходит извне.

