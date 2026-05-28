«Россия-мама» против Shaman: Почему новый клип артиста может обернуться для него многомиллионными исками

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, может столкнуться с судебными претензиями из-за нового клипа с «поющими иноагентами». Об этом заявил заместитель председателя Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Борис Герасин.

По словам юриста, использование сгенерированных нейросетью образов реальных людей без их согласия создаёт правовые риски.

«Изображение человека, которое позволяет безошибочно его идентифицировать, является персональными данными», — цитирует специалиста Lenta.ru.

Герасин напомнил, что по общему правилу изображение гражданина можно обнародовать только с его согласия. Исключения возможны, если человек получил оплату, съёмка проходила на публичном мероприятии или материалы используются в государственных, общественных либо публичных интересах.

Специалист не исключил, что авторы ролика могут ссылаться именно на общественный интерес, поскольку в видео фигурируют лица со статусом иноагентов. Однако это не снимает рисков: участники могут требовать удалить изображение, запретить дальнейшее распространение и заявить о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Кроме того, возможны претензии со стороны правообладателей исходных фотографий. Если клип принесёт доход от просмотров и прослушиваний, лица, признанные пострадавшими, могут добиваться компенсации.

По сюжету клипа Shaman играет детектива, который расследует сложное дело, защищает Родину и противостоит «силам зла». В одном из эпизодов артист достаёт из папки 20 фотографий. На этих снимках показаны артисты и блогеры со статусом иноагента. Публикация Галкина* стала ироничным ответом на его появление в ролике.