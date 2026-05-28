«Эх ты, Дроня»: Галкин* расстроился, что Shaman выбрал для клипа его фото не из прайм-эры

Максим Галкин* отреагировал на появление своей фотографии в новом клипе Shaman. Юмористу не понравилось, что для ролика выбрали его старый снимок.

Кадр из клипа SHAMAN «Россия-мама». Фото © Telegram / Shaman

«Я расстроен, что он взял мою старую фотку, в нынешнем прайме я бы подпевал эффективнее. Эх ты, Дроня. Я тебя тоже куда-нибудь вставлю», — написал Галкин* в соцсетях.

По сюжету клипа Shaman играет детектива, который расследует сложное дело, защищает Родину и противостоит «силам зла». В одном из эпизодов артист достаёт из папки 20 фотографий. На этих снимках показаны артисты и блогеры со статусом иноагента. Публикация Галкина* стала ироничным ответом на его появление в ролике.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.