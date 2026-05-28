Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 14:30

«Эх ты, Дроня»: Галкин* расстроился, что Shaman выбрал для клипа его фото не из прайм-эры

Галкин* пообещал Shaman «ответку» из-за старого фото в клипе про иноагентов

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Максим Галкин* отреагировал на появление своей фотографии в новом клипе Shaman. Юмористу не понравилось, что для ролика выбрали его старый снимок.

Кадр из клипа SHAMAN «Россия-мама». Фото © Telegram / Shaman

Кадр из клипа SHAMAN «Россия-мама». Фото © Telegram / Shaman

«Я расстроен, что он взял мою старую фотку, в нынешнем прайме я бы подпевал эффективнее. Эх ты, Дроня. Я тебя тоже куда-нибудь вставлю», — написал Галкин* в соцсетях.

«Наверняка корёжит»: Милонов оценил клип Shaman с поющим хором из иноагентов
«Наверняка корёжит»: Милонов оценил клип Shaman с поющим хором из иноагентов

По сюжету клипа Shaman играет детектива, который расследует сложное дело, защищает Родину и противостоит «силам зла». В одном из эпизодов артист достаёт из папки 20 фотографий. На этих снимках показаны артисты и блогеры со статусом иноагента. Публикация Галкина* стала ироничным ответом на его появление в ролике.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar