«Эх ты, Дроня»: Галкин* расстроился, что Shaman выбрал для клипа его фото не из прайм-эры
Максим Галкин* отреагировал на появление своей фотографии в новом клипе Shaman. Юмористу не понравилось, что для ролика выбрали его старый снимок.
«Я расстроен, что он взял мою старую фотку, в нынешнем прайме я бы подпевал эффективнее. Эх ты, Дроня. Я тебя тоже куда-нибудь вставлю», — написал Галкин* в соцсетях.
По сюжету клипа Shaman играет детектива, который расследует сложное дело, защищает Родину и противостоит «силам зла». В одном из эпизодов артист достаёт из папки 20 фотографий. На этих снимках показаны артисты и блогеры со статусом иноагента. Публикация Галкина* стала ироничным ответом на его появление в ролике.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.