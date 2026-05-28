Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 мая, 14:01

«Наверняка корёжит»: Милонов оценил клип Shaman с поющим хором из иноагентов

Милонов: Shaman в клипе «Россия-мама» удачно поиздевался над иноагентами

Виталий Милонов.

Ярослав Дронов, известный как Shaman, выпустил клип «Россия-мама». В ролике искусственный интеллект создал хор из иностранных агентов, которые подпевают поп-исполнителю. Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал, как это решение сочетается с патриотическим имиджем артиста.

«Думаю, это просто творческая попытка стёба над данными людьми. Уверен в этом. Хорошо сделал человек, подшутил над ними. Наверняка иноагентов корёжит от этого», — приводит комментарий политика «Ридус».

Милонов признался, что музыка Shaman ему не по душе. При этом парламентарий нормально относится к самому Дронову.

По сюжету клипа заслуженный артист РФ выступает в роли детектива. Он расследует сложное дело, защищает Родину и противостоит «силам зла». В ролике музыкант достаёт из папки 20 фотографий. На снимках — артисты и блогеры со статусом иноагента.

Лия Мурадьян
