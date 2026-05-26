«Я иду до конца!»: Shaman отказал желающим замять информацию из его «секретной папки»

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что его пытаются отговорить от публикации информации из загадочной папки. Об этом певец сообщил в своём канале в Telegram.

Shaman заявил, что недоброжелатели пытаются выкупить загадочную папку. Видео © Telegram / SHAMAN

«Мои недоброжелатели уговаривают меня не публиковать информацию из этой папки. И даже предлагают выкупить её. Но я иду до конца!», — заявил артист.

Напомним, артист опубликовал в телеграм-канале видеообращение, в котором пообещал раскрыть «секретную папку» и назвать фамилии. Певец предстал перед зрителями в строгом и редком образе — он надел смокинг, а за его спиной видно здание посольства США в Москве. Анонс вышел драматичным.