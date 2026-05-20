20 мая, 14:30

«Отрезали языки»: Shaman обрекли на вечные муки за крестное знамение перед своим портретом

Обложка © Life.ru

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подвергся жёсткой критике за крестное знамение перед своим портретом. Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей РПЦ Фёдор Бородин пригрозил певцу вечными муками.

«Это свидетельство глубочайшего невежества. Может случиться так, что стыд, с которым человек проживёт вечность, станет для него самой большой мукой», — заявил собеседник «Абзаца».

По его словам, креститься перед фотографией просто бессмысленно. Священник напомнил звезде, что жест крестного знамения — символ жертвы и покаяния, поэтому шутить на эту тему недопустимо.

«Когда в Римской империи христиан выводили на смерть в цирки и отрезали им языки, чтобы они не могли проповедовать, они осеняли себя крестом в напоминание о любви Христа», — отметил священнослужитель.

Напомним, ранее Shaman трижды перекрестился на свой портрет. По словам автора изображений звезды, это было частью личного ритуала музыканта.

Борис Эльфанд
