«Отрезали языки»: Shaman обрекли на вечные муки за крестное знамение перед своим портретом

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, подвергся жёсткой критике за крестное знамение перед своим портретом. Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке, протоиерей РПЦ Фёдор Бородин пригрозил певцу вечными муками.

«Это свидетельство глубочайшего невежества. Может случиться так, что стыд, с которым человек проживёт вечность, станет для него самой большой мукой», — заявил собеседник «Абзаца».

По его словам, креститься перед фотографией просто бессмысленно. Священник напомнил звезде, что жест крестного знамения — символ жертвы и покаяния, поэтому шутить на эту тему недопустимо.

«Когда в Римской империи христиан выводили на смерть в цирки и отрезали им языки, чтобы они не могли проповедовать, они осеняли себя крестом в напоминание о любви Христа», — отметил священнослужитель.