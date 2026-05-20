Автор портретов Shaman`а объяснила, почему он крестился перед своим «‎ликом»

Художница Жанна Сивцова заявила, что портреты Shaman`а, выставленные в фойе Дворца культуры «Пролетарка», не имеют отношения к тому, что певец Ярослав Дронов трижды перекрестился у этой выставки. По её словам, это было частью личного ритуала музыканта.

«Я же знаю артиста, знаю всякие детали. Он всегда крестится перед выходом на сцену три раза. И тут он, видимо, первый раз увидел эти картины, стал их смотреть, но поскольку уже торопился в зал, он и одновременно крестился перед выходом к зрителям. И получилось вот так», — рассказала Сивцова изданию «Подъём».

На выставке «Я рисую SHAMAN» представлено десять работ художницы, которая, по её признанию, следит за творчеством исполнителя с 2023 года. Всего в её коллекции не менее тридцати портретов, посвящённых певцу. Сивцова добавила, что готова продать некоторые из них, хотя признаётся: «это, конечно, от сердца отрывать». Концерты Шамана в «Пролетарке» проходят 19 и 20 мая.

Напомним, российский певец Shaman (Ярослав Дронов) перед концертом в Твери трижды перекрестился, увидев в холле зала свои портреты. Кадры разлетелись в Сети. Пользователи гадают о причинах: одни пошутили, что он машинально перекрестился, увидев свой «лик», другие поддержали, напомнив, что он трепетно относится к религии и мог сделать это в знак благодарности за внимание зрителей, однако нашлись и те, кто заметил, что крестятся ещё и при виде чего-то дьявольского.