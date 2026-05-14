Shaman помог старушке деньгами и получил от неё подарок на удачу

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, оказался героем трогательного видео. Поклонники звезды опубликовали кадры, на которых он замечает на улице пожилую женщину, торгующую брелоками ручной работы, и подходит к ней, чтобы помочь.

По данным kp.ru, певец передал старушке крупную сумму денег, та растрогалась и едва сдерживала слёзы. В ответ пенсионерка передала музыканту подарок на удачу.

«Она подарила Ярославу свой брелок на удачу. Потом мы подошли, она нам сказала, что сразу узнала Shaman», — рассказали очевидцы.

