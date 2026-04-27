«У меня своя дорога»: Shaman отказался петь хиты Аллы Пугачёвой

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) заявил, что не стал бы петь песни Аллы Пугачёвой, даже если бы получил на них права. Он объяснил, что хиты Примадонны ему просто не подходят.

«Песни Пугачёвой явно мне не подходят, потому что они от женского лица по большей части. Да и у меня много своих песен, да и у меня вообще свой путь по жизни, свой выбор, своя стезя и своя дорога», — сказал исполнитель в интервью ТАСС.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил передать хиты Аллы Пугачёвой другим артистам. В Российском авторском обществе (РАО) назвали эту идею излишней. До этого Бородин уже также предлагал через суд лишить Пугачёву звания народной артистки СССР. Он заявил, что когда речь заходит о Примадонне, многие ссылаются на её возраст. Но сам Бородин не считает это оправданием, потому что, по его мнению, исполнительница всё прекрасно понимает.