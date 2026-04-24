Эксперты выявили оправдание терроризма в скандальном интервью Пугачёвой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказал о результатах экспертизы интервью Аллы Пугачёвой. Экспертная комиссия, включающая психологов, юристов и лингвистов, обнаружила признаки оправдания терроризма в высказываниях певицы.

«Наша команда отработала видео, целая группа экспертов. Пугачёву можно привлекать за оправдание терроризма — эксперты это обнаружили», — цитирует Бородина «Газета.Ru».

По словам Бородина, 30 апреля может быть принято решение об удалении скандального интервью, а также о возможных юридических последствиях для артистки. Он не исключает, что в отношении журналистки Екатерины Гордеевой* также могут быть приняты меры. Бородин подчеркнул, что эксперты могут инициировать судебное разбирательство, а Пугачёву могут обязать извиниться за свои слова.

Ранее Бородин предложил через суд лишить Пугачёву звания народной артистки СССР. По его словам, когда речь заходит о Примадонне, то многие люди ссылаются на её почтенный возраст — 76 лет. Однако он не считает это оправданием, поскольку исполнительница всё прекрасно осознаёт.

