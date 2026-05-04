Метание топора, стрельба из лука и шашлыки от Shamanа: Мизулина показала семейный отдых в Суздале
Shaman и Мизулина отдохнули под Владимиром с метанием топора и шашлыками
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась в своём личном блоге моментами совместной поездки с мужем, заслуженным артистом России Ярославом Дроновым (Shaman), во Владимирскую область в минувшие майские праздники. Она опубликовала два коротких видео, смонтированных под песню исполнителя «Душа нараспашку».
Семейные выходные Мизулиной и Дронова во Владимирской области. Видео © Telegram /Екатерина Мизулина
На видео пара наслаждается отдыхом на природе с собакой Вовой, а также демонстрирует необычное развлечение – метание топора в мишень. Кроме того, Мизулина показала приготовленные супругом шашлыки и разнообразные закуски к ним, включая свежие овощи, зелень, хлеб и соусы.
«А ещё в эти праздники мы с Ярославом ездили в Суздаль, где много гуляли и попробовали пострелять из лука. Ну и конечно, как и многие, готовили шашлыки», — рассказала Мизулина.
Ранее Shaman заявил, что не стал бы петь песни Аллы Пугачёвой, даже если бы получил на них права. Он объяснил, что хиты Примадонны ему просто не подходят.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
Обложка © Telegram /Екатерина Мизулина