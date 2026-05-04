Метание топора, стрельба из лука и шашлыки от Shamanа: Мизулина показала семейный отдых в Суздале

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась в своём личном блоге моментами совместной поездки с мужем, заслуженным артистом России Ярославом Дроновым (Shaman), во Владимирскую область в минувшие майские праздники. Она опубликовала два коротких видео, смонтированных под песню исполнителя «Душа нараспашку».

На видео пара наслаждается отдыхом на природе с собакой Вовой, а также демонстрирует необычное развлечение – метание топора в мишень. Кроме того, Мизулина показала приготовленные супругом шашлыки и разнообразные закуски к ним, включая свежие овощи, зелень, хлеб и соусы.

«А ещё в эти праздники мы с Ярославом ездили в Суздаль, где много гуляли и попробовали пострелять из лука. Ну и конечно, как и многие, готовили шашлыки», — рассказала Мизулина.

Ранее Shaman заявил, что не стал бы петь песни Аллы Пугачёвой, даже если бы получил на них права. Он объяснил, что хиты Примадонны ему просто не подходят.