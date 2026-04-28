«Лучше один раз лизнуть»: Shaman бросил вызов хейтерам из-за льда Байкала

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) прокомментировал своё видео с Байкала. Он подчеркнул, что не считает его постыдным. Об этом певец сообщил в интервью ТАСС.

«Лучше один раз в жизни лизнуть лёд самого чистого озера в мире, чем всю жизнь лизать пятую точку хозяевам на Западе», — сказал он.

Артист добавил, что считает подобное поведение «предательством» по отношению к стране. Также Shaman сообщил, что готовит новую песню, посвящённую Байкалу. По его словам, релиз состоится, когда озеро снова покроется льдом, а припев композиции уже завершён.

Напомним, что в феврале Shaman опубликовал в соцсетях необычное видео с Байкала. На кадрах артист находится на льду озера и облизывает его, сопровождая запись провокационной подписью с пометкой 18+. По словам музыканта, он решил «попробовать на вкус самое чистое озеро Байкал».