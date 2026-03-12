«Лижу озёра синие, в полях ромашки жру»: Пригожин прошёлся по Shaman за «цирк» на Байкале
Пригожин назвал цирком выходку Shaman с облизыванием Байкала
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / progozhin_iosif, shaman.me
Продюсер Иосиф Пригожин назвал «цирком» перформанс Shaman (Ярослава Дронова) на Байкале. По его словам, певец пытался скорее привлечь внимание к своей персоне, чем к озеру. Об этом он рассказал Пятому каналу.
Пригожин высказался о перфомансе Shaman на Байкале. Видео © Пятый канал
Ярослав Дронов оказался в центре обсуждения после эпатажной акции во время поездки к озеру. Сам певец объяснил, что таким образом хотел привлечь внимание к новой песне «Байкал» и напомнить о красоте места.
«Я где-то шутку прочитал: «Лижу озёра синие, в полях ромашки жру». У каждого своя программа. Я считаю, что это цирк. Не думаю, что он привлёк внимание к Байкалу. Байкал — настолько священная территория», — заявил Пригожин.
Продюсер не отрицает, что цель была достигнута, но считает, что сработало это исключительно на раскрутку личности исполнителя. На вопрос о качестве такого пиара теперь может ответить только время.
Напомним, Ярослав Дронов, известный как Shaman, удивил поклонников эпатажным способом знакомства с природой. Певец опубликовал в соцсетях видео, на котором облизывает лёд Байкала, сопроводив ролик провокационной пометкой 18+. Позже местные жители сожгли чучело артиста, заявив, что таким образом хотят «очистить озеро от скверны».
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.