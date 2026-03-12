«Лижу озёра синие, в полях ромашки жру»: Пригожин прошёлся по Shaman за «цирк» на Байкале

Продюсер Иосиф Пригожин назвал «цирком» перформанс Shaman (Ярослава Дронова) на Байкале. По его словам, певец пытался скорее привлечь внимание к своей персоне, чем к озеру. Об этом он рассказал Пятому каналу.

Пригожин высказался о перфомансе Shaman на Байкале. Видео © Пятый канал

Ярослав Дронов оказался в центре обсуждения после эпатажной акции во время поездки к озеру. Сам певец объяснил, что таким образом хотел привлечь внимание к новой песне «Байкал» и напомнить о красоте места.

«Я где-то шутку прочитал: «Лижу озёра синие, в полях ромашки жру». У каждого своя программа. Я считаю, что это цирк. Не думаю, что он привлёк внимание к Байкалу. Байкал — настолько священная территория», — заявил Пригожин.

Продюсер не отрицает, что цель была достигнута, но считает, что сработало это исключительно на раскрутку личности исполнителя. На вопрос о качестве такого пиара теперь может ответить только время.