Shaman трижды перекрестился на свой портрет перед концертом в Твери

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) неожиданно перекрестился, когда увидел свои портреты в холле концертного зала в Твери, куда приехал с выступлением. Кадры с крестным знамением разлетелись в Сети. Пользователи гадают, зачем музыкант сделал это.

Некоторые поклонники пошутили, что Shaman машинально перекрестился, увидев свой «лик». Однако большинство фанатов поддержали певца. Хотя поступок не совсем уместен, но они напомнили, что певец очень трепетно относится к религии и мог перекреститься лишь в знак благодарности за внимание зрителей. Но нашлись и острые на язык комментаторы, которые заметили, что крестятся ещё и при виде чего-то дьявольского.