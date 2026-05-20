Shaman трижды перекрестился на свой портрет перед концертом в Твери
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) неожиданно перекрестился, когда увидел свои портреты в холле концертного зала в Твери, куда приехал с выступлением. Кадры с крестным знамением разлетелись в Сети. Пользователи гадают, зачем музыкант сделал это.
Shaman перекрестился при свиде своего портрета. Видео © VK / Ксения Калинина
Некоторые поклонники пошутили, что Shaman машинально перекрестился, увидев свой «лик». Однако большинство фанатов поддержали певца. Хотя поступок не совсем уместен, но они напомнили, что певец очень трепетно относится к религии и мог перекреститься лишь в знак благодарности за внимание зрителей. Но нашлись и острые на язык комментаторы, которые заметили, что крестятся ещё и при виде чего-то дьявольского.
«Чур меня! Видимио, Шаман не сразу понял, что смотрит сам на себя. От страха перекрестился. Может портрет неудачный? », — пошутил пользователь.
Ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал Ярослава Дронова (Shaman). Он заявил, что певец якобы утомил публику однообразным репертуаром.
