В обозримом будущем западные артисты непременно захотят вернуться на российскую сцену. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

По словам эксперта, многие иностранные исполнители даже сейчас тайно посещают РФ, но об этом мало кто знает. Иностранным артистам очень выгодно выступать на частных и закрытых мероприятиях — речь идёт не о стадионах, а о корпоративах, где можно заработать намного больше при минимальных усилиях. Критик предположил, что если завтра границы откроют и все санкции отменят, то заокеанские звёзды непременно приедут в Россию.

«Им не надо любить нас, они делают бизнес, а зритель готов платить за шоу», — подчеркнул Соседов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Главное, чтобы билеты на концерты были доступными. Российские зрители очень соскучились по разнообразию, добавил музыкальный обозреватель.

«Несколько лет подряд слушать [Ярослава Shaman] Дронова или кого-то в этом жанре, знаете ли, тоже дело утомительное», — подытожил Дворцов.

Ранее Сергей Жуков, лидер группы «Руки Вверх!», опубликовал в соцсетях пост, в котором признался, что остался доволен кавер-версией своего хита «Алёшка» в исполнении SHAMAN. Артист отметил, что для многих поклонников такой поворот стал полной неожиданностью, подобные перепевки прекрасно принимаются публикой, и поблагодарил коллегу за работу.