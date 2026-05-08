«Знаешь, Ярослав...»: Сергей Жуков оценил кавер на «Алёшку» от SHAMAN`а

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков доволен кавер-версией своего хита «Алёшка», которую исполнил Ярослав Дронов (SHAMAN). Впечатлениями он поделился у себя в соцсетях.

Артист признался, что для многих поклонников такой поворот стал полным сюрпризом. Жуков подчеркнул, что подобные перепевки прекрасно принимаются публикой, и поблагодарил коллегу за работу.

«Знаешь, Ярослав, с уверенностью тебе скажу, что такие версии «Руки вверх!» нам всем очень даже заходят», — написал певец.

Ранее SHAMAN заявил, что он не стал бы исполнять песни Аллы Пугачёвой, даже если бы имел на это право. По его словам, такое творчество ему не подойдёт, поскольку спеть это может лишь женщина. Он также отметил, что ему и собственных песен достаточно.