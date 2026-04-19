Сергей Жуков арендовал частный джет за 4 млн для перелёта в Якутск

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков арендовал частный бизнес-джет Bombardier для перелёта из Хабаровска в Якутск. Стоимость аренды составила около 4 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Вместе с Жуковым на комфортабельном самолёте полетят технические специалисты и группа подтанцовки. Салон Bombardier разделён на три зоны: переговорную, зону отдыха с диванами и приватную каюту. На борту есть кухня, туалетные комнаты, спутниковая связь, мультимедийные системы и Wi-Fi. Перелёт займёт около двух с половиной часов. Причина аренды частного борта — отсутствие прямых регулярных рейсов между городами (они выполняются всего 1–2 раза в неделю), артист и его команда не захотели рисковать солд-аутами на концертах 21 и 22 апреля в ЦСП «Триумф».