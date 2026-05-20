«Это моя вера»: Shaman объяснил, зачем перекрестился напротив собственной фотографии

Певец Shaman (Ярослав Дронов) заявил, что перекрестился перед своим портретом, поскольку крёстное знамение — это символ веры, за которую он ни перед кем, кроме Бога, не обязан отчитываться. По всей видимости, он имеет в виду православный крестик, еле-еле заметный на той самой фотографии.

«Крёстное знамение — это моя вера, и за свою веру и жизнь я отвечаю только перед Богом, а не перед теми, кто ищет, кого распять», — отметил артист РИА «Новости». Артист подчеркнул, что этот жест для него — личное духовное действие, не связанное с мнением окружающих.

Напомним, что Ярослав Дронов является человеком верующим и чтит церковные традиции. Ранее Shaman вместе со своей женой Екатериной Мизулиной сходил в храм накануне Пасхи, чтобы освятить куличи.