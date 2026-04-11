Shaman и Екатерина Мизулина сходили в храм накануне Пасхи, чтобы освятить куличи

Екатерина Мизулина и её супруг, певец Shaman (Ярослав Дронов) освятили куличи в одном из столичных храмов. Судя по видео, после церемонии пара встретила студентов. Они сфотографировались и пообщались с незнакомцами.

«Сходили с Ярославом освятить куличи. По дороге пообщались со студентами», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Ранее Екатерина Мизулина выступила против возвращения в российские школы оценок за поведение. По её мнению, это лишь развяжет руки некоторым учителям, которые сами травят школьников. Глава Лиги безопасного интернета призналась, что получает от детей много таких обращений.