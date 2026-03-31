«Ещё не дошло»: Музыкальный критик предрёк закат карьеры Shaman

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что время таких артистов, как Shaman (Ярослав Дронов), безвозвратно ушло. По его словам, публика перенасытилась творчеством певца и жаждет новых лиц.

«Всё это, конечно, хорошо, но в меру. Люди жаждут чего-то нового. Сколько можно слушать одни и те же заезженные песни? Сейчас время таких артистов наступает, как Ваня Дмитриенко», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Соседов подчеркнул, что Дронову придётся экспериментировать с образом и музыкой, чтобы вновь завоевать публику. Если он не начнёт создавать композиции, которые заинтересуют молодёжь, будущего на сцене у него, по мнению критика, нет.

«Молодые исполнители это понимают и эксплуатируют эти темы, а Дронов, видимо, ещё не дошёл до этого умозаключения», — заключил Соседов. Он также добавил, что сегодня в моде новые мелодии, новые возможности и новые свершения.

Ранее Ярослав Дронов высказался о возможном пополнении в семье с супругой Екатериной Мизулиной, возглавляющей Лигу безопасного интернета. На концерте «Звёзды Дорожного радио» артист ответил на вопрос, стоит ли ждать наследников от их брака. Народный артист России дипломатично заметил, что торопить события не нужно, и всё будет зависеть от воли высших сил.