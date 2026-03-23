«Поживём — увидим»: Shaman откровенно высказался о планах на детей с Мизулиной
Певец Shaman оставил открытым вопрос о рождении ребёнка с Мизулиной
Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов. Обложка © ТАСС / Валерия Калугина
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) прокомментировал возможность рождения детей в браке с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист высказался об этом на концерте «Звёзды Дорожного радио».
«Поживём — увидим, тут как Бог даст. Понимаете, в чём дело, торопить события не стоит», — сказал народный артист России в беседе с Пятым каналом.
SHAMAN рассказал о планах на детей.
По словам музыканта, все важные решения в семье они принимают вместе. Их отношения строятся на равноправии и взаимном уважении. Оценивать себя как мужа артист отказался, посоветовав задать этот вопрос самой Мизулиной.
У SHAMAN уже есть дочь Варвара от первого брака с преподавательницей вокала Мариной Рощупкиной. Из-за плотного гастрольного графика певец редко видится с ребёнком и не скрывает, что переживает по этому поводу.
Ранее продюсер Иосиф Пригожин назвал «цирком» перформанс Shaman на озере Байкал. По его мнению, певец пытался больше привлечь внимание к своей персоне, нежели к озеру.
