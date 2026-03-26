26 марта, 07:51

«Смущает формулировка»: Shaman объяснил, почему его псевдоним не попадёт под запрет англицизмов

Певец Shaman заявил, что новый закон об англицизмах не имеет к нему отношения

Обложка © Life.ru

Действующие нормы, регулирующие применение англицизмов, не распространяются на сценическое имя Shaman. Об этом заявил заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под этим псевдонимом. Своими мыслями он поделился в беседе с Пятым каналом на концерте «Звёзды дорожного радио».

Ярослав Дронов не станет менять свой сценический псевдоним. Видео © Пятый канал

Исполнитель пояснил, что его творческий псевдоним сформировался как узнаваемый бренд и не нарушает правовых норм. Он напомнил, что раскручивался с 2020 года преимущественно через интернет, где написание латиницей является стандартной практикой.

Кроме того, выбор написания связан с желанием расширить аудиторию. Артист стремится сделать русскоязычную музыку доступной для слушателей за пределами России. Дронов также признался, что не видит поводов для беспокойства и предпочитает не забегать вперёд. По его словам, он ориентируется на развитие ситуации, и незачем переживать раньше времени.

«Меня смущает формулировка: „В случае чего“. <…> Не будем забегать вперёд. Как будет день, будет пища», — сказал Дронов.

Адвокат раскрыла, что грозит Shaman после жалобы на псевдоним на латинице
Адвокат раскрыла, что грозит Shaman после жалобы на псевдоним на латинице

Напомним, ранее общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах пожаловалась в прокуратуру на псевдоним певца Shaman, посчитав его нарушением закона о защите русского языка. Она также раскритиковала двойные стандарты, что патриотический исполнитель использует псевдоним на латинице.

Дарья Нарыкова
