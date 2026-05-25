25 мая, 12:22

«Они хотели, чтобы я молчал»: Shaman в смокинге пообещал разоблачить американцев

Shaman в смокинге на фоне посольства США анонсировал раскрытие «секретной папки»

Обложка © Life.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал в телеграм-канале видеообращение, в котором пообещал раскрыть «секретную папку» и назвать фамилии. Артист предстал перед зрителями в строгом и редком образе — он надел смокинг, а за его спиной видно здание посольства США в Москве. Анонс вышел драматичным.

«Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды»,заявил певец, указав на американское диппредставительство.

О каких именно фамилиях идёт речь и что содержится в загадочной папке, исполнитель пока не уточнил.

«Отрезали языки»: Shaman обрекли на вечные муки за крестное знамение перед своим портретом

Ранее Shaman объяснил, зачем перекрестился перед собственным портретом в Твери. Он назвал это жестом веры, за который не намерен отчитываться ни перед кем, кроме Всевышнего. По всей видимости, артист имел в виду едва различимый православный крестик на снимке.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

Юрий Лысенко
