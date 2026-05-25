«Они хотели, чтобы я молчал»: Shaman в смокинге пообещал разоблачить американцев
Shaman в смокинге на фоне посольства США анонсировал раскрытие «секретной папки»
Певец Shaman (Ярослав Дронов) опубликовал в телеграм-канале видеообращение, в котором пообещал раскрыть «секретную папку» и назвать фамилии. Артист предстал перед зрителями в строгом и редком образе — он надел смокинг, а за его спиной видно здание посольства США в Москве. Анонс вышел драматичным.
«Они хотели, чтобы я молчал. Привет, Россия. Это SHAMAN. Ко мне в руки попала папка со списком фамилий, и очень скоро я пролью свет правды», — заявил певец, указав на американское диппредставительство.
О каких именно фамилиях идёт речь и что содержится в загадочной папке, исполнитель пока не уточнил.
Ранее Shaman объяснил, зачем перекрестился перед собственным портретом в Твери. Он назвал это жестом веры, за который не намерен отчитываться ни перед кем, кроме Всевышнего. По всей видимости, артист имел в виду едва различимый православный крестик на снимке.
