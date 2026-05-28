Shaman выпустил клип «Россия-мама», где осудил иноагентов

Ярослав Дронов, известный как Shaman, презентовал песню и клип «Россия-мама». О смысле видео и реакции на критику исполнитель рассказал журналистам.

Клип Шамана «Россия-мама».

По сюжету заслуженный артист РФ играет роль детектива, расследующего непростое дело. Он стоит на страже Родины и противостоит неким «силам зла».

В ролике музыкант достает из папки 20 фотографий. На них изображены артисты и блогеры, признанные иноагентами.

С помощью технологий искусственного интеллекта лица с этих снимков начинают подпевать. Сам Shaman назвал работу «вызовом огня на себя».

Исполнитель заявил ТАСС, что лирика говорит об иррациональности действий русских. «Любое зло, которое приходит к нам извне, мы победим, как это делали наши предки», — подчеркнул он.

В пресс-службе пояснили, что композиция повествует о битве добра со злом, где победителем выйдет страна. Там добавили, что опорой в испытаниях становится православная вера, помогающая защищать родную землю от внутренних врагов, предпочитающих звон монет отечеству.

Ранее в своем телеграм-канале Дронов публиковал тизеры с той самой папкой. Он утверждал, что ему предлагали деньги за молчание, но скрывать информацию он не имеет права.

В клипе представлены Юрий Дудь*, Земфира*, Noize MC* и другие иноагенты.

