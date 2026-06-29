«Хорошо, я продемонстрирую»: Shaman ответил на провокационный вопрос о трусах

Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) во время пресс-конференции прокомментировал неожиданный вопрос о нижнем белье и дал ироничный ответ. В ходе общения с журналистами артист пояснил, что ранее обсуждаемый эпизод с видео был снят во время гастрольной поездки в формате «одного дня с артистом».

Shaman ответил на вопрос о нижнем белье на пресс-конференции. Видео © Life.ru

По словам Дронова, кадры были сделаны после душа, когда он находился в халате, а сам формат передачи предполагал бытовую съёмку. Отвечая на вопрос о нижнем белье в целом, SHAMAN ушёл в ироничные рассуждения, отметив, что подобные детали не имеют отношения к восприятию исторических личностей и творчества.

«Вообще странно, да, что подобные вопросы интересуют… Ох, ну если кого-то действительно это интересует. Хорошо, я продемонстрирую. Вот они на месте. Друзья. Ну, а как ещё? Нет, абсолютно», — сказал SHAMAN, после чего расстегнул ширинку и показал трусы.

Ранее певец Shaman представил новый клип на композицию «Братья славяне» в День дружбы и единения славян, который отмечается 25 июня. Исполнитель отдельно подчеркнул, что при создании видео не использовались технологии искусственного интеллекта. Работа над клипом строилась на «народной любви» и живых эмоциях без постановочных элементов и масок.