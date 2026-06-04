Критик Соседов заявил, что Shaman проигрывает Ване Дмитриенко в негласной битве

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с Общественной Службой Новостей сравнил двух популярных артистов. По его словам, Shaman (Ярослав Дронов) уже потерял внимание публики, а Ваня Дмитриенко продолжает выигрывать в негласной битве.

Эксперт считает, что Дронов интересен в основном возрастным слушателям и поёт однотипные композиции. Дмитриенко же завоевал молодёжь, которой очень много.

«Ваня более молодой, и у него есть больше шансов раскрыться нам с разных ракурсов, а SHAMAN теряет интерес, потому что пытается устроить хайп на любом поводе, который всплывает в информационном поле», — заявил Соседов.

Критик добавил, что у обоих исполнителей хорошие вокальные данные. Однако Дронов, по его мнению, так и не представил ни одной достойной песни на отвлечённую тему, всё время оставаясь в рамках патриотических нарративов.

«Я предупреждал, что это путь к забвению», — резюмировал собеседник.

А ранее Ярослав Дронов представил клип «Россия-мама», где с помощью искусственного интеллекта оживили фотографии людей, признанных иноагентами. По сюжету заслуженный артист РФ играет детектива, который расследует дело и противостоит неким «силам зла». В ролике он достаёт из папки 20 фотографий артистов и блогеров, после чего лица на снимках начинают подпевать. Сам Шаман назвал эту работу «вызовом огня на себя».