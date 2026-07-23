«Время смелых шагов»: Shaman сжёг знаменитые кожаные штаны в русской печи

Shaman (Ярослав Дронов) решил отказаться от одного из самых узнаваемых элементов своего образа — обтягивающих кожаных штанов. В новом ролике артист бросил их в печь под песню «Братья-славяне».

SHAMAN сжёг кожаные штаны и анонсировал смену образа. Видео © VK/ SHAMAN

«Время новых решений и смелых шагов. Сегодня я прощаюсь с тем, что долгое время вызывало споры, разговоры и домыслы», — сказал Ярослав Дронов.

Символическое прощание со штанами стало частью подготовки к переменам в творчестве певца. На юбилейном концерте, который состоится 22 ноября в Кремле, исполнитель пообещал показать публике «нового Shaman».

Кожаные брюки давно превратились в визитную карточку музыканта и регулярно становились поводом для обсуждений. Ранее Дронов объяснял, что провокационные детали помогают ему оставаться ярким и говорить с молодой аудиторией на понятном ей языке.

Не все поклонники поддержали обновление. Некоторые признались, что привыкли к прежнему стилю исполнителя и не хотели бы окончательно с ним расставаться.

«Неверный ход! Ты был в них лучше всех внешне и нам очень нравилось!», «Мы ждём тебя нового! Но не отказывайся от кожаных штанов!», «Жалко штанишки», — написали фанаты в соцсетях.

В мае SHAMAN представил клип «Россия-мама», в котором сыграл детектива, противостоящего «силам зла». При помощи искусственного интеллекта в ролике ожили фотографии артистов и блогеров, признанных иноагентами. Сам певец назвал новую работу «вызовом огня на себя».