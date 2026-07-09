Татьяна Куртукова исключила пиар-роман с Shaman и назвала его «чудо-машиной»

Певица Татьяна Куртукова заявила, что не рассматривает возможность пиар-романа с Shaman и не планирует использовать подобные способы для привлечения внимания к своему творчеству. Во время шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» исполнительнице хита «Матушка-земля» предложили прокомментировать слухи о возможном романе и творческом союзе с Shaman.

«Про Shaman — язык не поворачивается. Это вообще за пределом где‑то. Ксения, ну это исключено. Пиар‑роман — ну, конечно, нет. В моей жизни это исключено. Вы серьёзно ждёте моего дуэта с ним? Пусть эти две чудо‑машины едут параллельно», — сказала она.

Куртукова дала понять, что подобный сценарий для неё невозможен. Она подчеркнула, что не собирается продвигать себя за счёт вымышленных отношений с коллегами. Собчак, в свою очередь, назвала такой дуэт ярким медийным ходом и предположила, что сотрудничество двух популярных патриотических исполнителей могло бы вызвать большой интерес у публики.

Ранее Shaman прокомментировал распространявшиеся в интернете сообщения о якобы падении на сцене во время концерта в Светлогорске. Артист заявил, что эта информация не соответствует действительности. По словам певца, в Сети использовали архивное видео 2023 года, снятое во время его выступления в Кремле.