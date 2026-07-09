Shaman ответил на слухи о своём падении на сцене во время концерта

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, опроверг слухи о падении на сцене во время концерта в Светлогорске и назвал происходящее целенаправленной клеветой недоброжелателей. Видеообращение артист опубликовал в телеграм-канале.

SHAMAN прокомментировал своё падение в Светлогорске. Видео © Telegram / SHAMAN; Видео © TikTok/ intricxte

Поводом стал фрагмент видео, который злоумышленники запустили в интернет за несколько часов до недавнего выступления. На кадрах исполнитель падает, и пользователям внушали, будто инцидент произошёл именно в Калининградской области.

«Вновь мои недоброжелатели пытаются оклеветать и очернить меня, используя видео 2023 года с концерта в Кремле. Тогда на сцене во время театрализованного номера на песню «ТАНЦЫ НА СТЁКЛАХ» я танцевал босиком на стёклах и поранил ногу. Несмотря на это я продолжил выступление», — написал он.

Музыкант заверил поклонников, что находится в полном порядке. Он также призвал аудиторию доверять только проверенным источникам, не поддаваясь на информационные провокации.

Ранее певец оригинально отреагировал на неожиданный вопрос журналистов о нижнем белье. Певец пояснил, что обсуждаемый ранее эпизод с видеозаписью был сделан во время гастрольного тура в формате съёмки одного дня из жизни артиста. Дронов уточнил, что кадры запечатлели его сразу после душа, когда он находился в халате, а сам характер передачи допускал подобные бытовые моменты.