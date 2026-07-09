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9 июля, 07:54

Тайная свадьба Shaman и Мизулиной в ресторане «Большой» обошлась в 8 млн рублей

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Певец Shaman и Екатерина Мизулина отпраздновали свадьбу в столичном ресторане «Большой» на Петровке. Торжество организовали в строжайшей секретности: окна заведения плотно занавесили, чтобы избежать внимания посторонних. Детали о церемонии узнал телеграм-канал Mash.

На мероприятие пригласили всего 30 гостей. Зал украсили множеством пионов, но от масштабных шоу, фотозон и сцены молодожёны отказались. Праздник сделали максимально камерным, рассадив присутствующих за два длинных стола.

Угощали приглашённых блюдами из основного меню: закусками, мясными позициями и салатами. В качестве дополнения к ужину подавали элитный алкоголь. Единственным исполнителем вечера стал Григорий Лепс, который выступил перед друзьями без официальной шоу-программы.

Событие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Площадка обошлась в 6 миллионов рублей, плюс 600 тысяч составил сервисный сбор. С учётом расходов на декор, цветы и персонал общая сумма затрат достигла примерно 8 миллионов рублей

«Лежим и ухахатываемся»: SHAMAN высмеял слухи о тайной свадьбе с Мизулиной и разводе с ней же
«Лежим и ухахатываемся»: SHAMAN высмеял слухи о тайной свадьбе с Мизулиной и разводе с ней же

Напомним, Дронов и Мизулина официально поженились ещё в прошлом году. Церемонию провели во время их совместной рабочей поездки в Донбасс. Молодожёны выбрали строгие образы в милитари-стиле, которые соответствовали месту и обстоятельствам регистрации. Позже глава «Лиги безопасного интернета» рассказывала, что решение расписаться именно там пара приняла спонтанно. Накануне пара выложила видео со свадебной церемонии.

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Оксана Попова
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