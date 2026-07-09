Тайная свадьба Shaman и Мизулиной в ресторане «Большой» обошлась в 8 млн рублей

Певец Shaman и Екатерина Мизулина отпраздновали свадьбу в столичном ресторане «Большой» на Петровке. Торжество организовали в строжайшей секретности: окна заведения плотно занавесили, чтобы избежать внимания посторонних. Детали о церемонии узнал телеграм-канал Mash.

На мероприятие пригласили всего 30 гостей. Зал украсили множеством пионов, но от масштабных шоу, фотозон и сцены молодожёны отказались. Праздник сделали максимально камерным, рассадив присутствующих за два длинных стола.

Угощали приглашённых блюдами из основного меню: закусками, мясными позициями и салатами. В качестве дополнения к ужину подавали элитный алкоголь. Единственным исполнителем вечера стал Григорий Лепс, который выступил перед друзьями без официальной шоу-программы.

Событие приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Площадка обошлась в 6 миллионов рублей, плюс 600 тысяч составил сервисный сбор. С учётом расходов на декор, цветы и персонал общая сумма затрат достигла примерно 8 миллионов рублей