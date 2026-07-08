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Регион
8 июля, 09:48

Shaman и Мизулина выложили нежное видео и заставили фанатов говорить о свадьбе

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Обложка © Telegram / Екатерина Мизулина

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина одновременно выложили в соцсетях романтическое видео. Поклонники считают, что эти кадры могут быть со свадьбы звёздной пары.

Shaman и Мизулина танцуют под песню «Ты моя». Видео © Telegram / Екатерина Мизулина

«Вы такие красивые, счастья вашей семейной паре; очень рада за вас!; Вы оба очень красивые, счастья вам, совет да любовь на долгие годы», — написали подписчики в комментариях.

Публикация появилась в телеграм-каналах Shaman и Мизулиной почти одновременно. При этом Екатерина сопроводила кадры эмодзи в виде белого сердечка, а Ярослав — в виде красного.

«Лежим и ухахатываемся»: SHAMAN высмеял слухи о тайной свадьбе с Мизулиной и разводе с ней же
«Лежим и ухахатываемся»: SHAMAN высмеял слухи о тайной свадьбе с Мизулиной и разводе с ней же

Напомним, SHAMAN и Мизулина официально поженились ещё в прошлом году. Церемонию провели во время их совместной рабочей поездки в Донбасс. Молодожёны выбрали строгие образы в милитари-стиле, которые соответствовали месту и обстоятельствам регистрации. Позже глава «Лиги безопасного интернета» рассказывала, что решение расписаться именно там пара приняла спонтанно.

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Никита Никонов
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