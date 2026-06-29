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29 июня, 13:45

«Лежим и ухахатываемся»: SHAMAN высмеял слухи о тайной свадьбе с Мизулиной и разводе с ней же

SHAMAN опроверг слухи о тайной свадьбе с Мизулиной

Свадьба SHAMAN и Мизулиной. Фото © Telegram/ Екатерина Мизулина

Свадьба SHAMAN и Мизулиной. Фото © Telegram/ Екатерина Мизулина

SHAMAN прокомментировал слухи о тайной свадьбе с Екатериной Мизулиной. Певец объяснил, что никакой новой церемонии не было, а поводом для разговоров стал обычный ужин с близкими.

Видео © Life.ru

В выходные СМИ начали писать, что Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина якобы тайно сыграли свадьбу. Артист отреагировал на эти сообщения с иронией.

«Состоялась тайная свадьба. Ещё месяц назад у нас с Катей состоялся тайный развод. Вот мы на диване по вечерам лежим и просто ухахатываемся от этих новостей», — сказал SHAMAN.

Певец напомнил, что официальная регистрация брака прошла ещё в ноябре прошлого года в Донецке. По его словам, недавняя встреча была не свадьбой, а семейным вечером.

«У нас был обычный ужин с родственниками. И в общем-то и не тайный. Некоторые журналисты такие придумщики», — добавил артист.

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Напомним, SHAMAN и Екатерина Мизулина официально поженились ещё в прошлом году. Церемонию провели во время их совместной рабочей поездки в Донбасс. Молодожёны выбрали строгие образы в милитари-стиле, которые соответствовали месту и обстоятельствам регистрации. Позже глава ЛБИ рассказывала, что решение расписаться именно там пара приняла спонтанно.

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Николь Вербер
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