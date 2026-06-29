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29 июня, 13:34

Shaman ответил диванным критикам, почему он не на СВО

Певец Ярослав Дронов (Shaman) на пресс-конференции рассказал, почему он не на СВО. Артист заявил, что регулярно выезжает в прифронтовую зону с благотворительными концертами, чтобы поддержать военных. Своими песнями и голосом он помогает бойцам сохранять боевой дух.

Шаман объяснил, почему он не на СВО. Видео © Life.ru

«Сцена, мой голос, мои песни — это моё главное оружие», — отметил Дронов.

Он также подчеркнул, что ни один военный, с которым он общался на передовой, не задавал ему вопроса о том, почему он сам не участвует в боевых действиях. По словам певца, бойцы понимают важность его миссии и ценят моральную поддержку.

Shaman опубликовал клип на песню «Братья славяне», снятый без применения ИИ
Shaman опубликовал клип на песню «Братья славяне», снятый без применения ИИ

А ранее Ярослав Дронов представил клип «Россия-мама», где с помощью искусственного интеллекта оживили фотографии людей, признанных иноагентами. По сюжету заслуженный артист РФ играет детектива, который расследует дело и противостоит неким «силам зла». В ролике он достаёт из папки 20 фотографий артистов и блогеров, после чего лица на снимках начинают подпевать. Сам Шаман назвал эту работу «вызовом огня на себя».

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Обложка © Life.ru

Наталья Демьянова
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