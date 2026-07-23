От «Тайн следствия» до авторского кино: Каким запомнят актёра Дмитрия Поднозова

Актёр Дмитрий Поднозов никогда не замыкался в одном амплуа. За десятилетия на экране он создал десятки убедительных образов — от людей в погонах до отцов, на чьих глазах рушится семья. Коллеги из Кино Mail вспомнили проекты, в которых его талант раскрылся особенно ярко.

Для миллионов зрителей артист навсегда останется частью легендарного детективного сериала «Тайны следствия». Проект, стартовавший в 2000 году, стал классикой жанра и дал путёвку в жизнь многим петербургским актёрам. Поднозов появлялся в разных сезонах, органично вписываясь в атмосферу расследований и судебных драм.

Совершенно иначе он проявил себя в психологическом детективе «Консультант». Сюжет разворачивается в провинциальном городе, где в расследование череды убийств вмешивается столичный психолог. Создатели сделали ставку на саспенс и мощный актёрский состав, а сдержанная манера Поднозова идеально легла на общее настроение картины.

Одной из последних заметных работ стал фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым и Макаром Хлебниковым в главных ролях. Это история двух братьев, чья жизнь переворачивается после трагического события. Поднозов исполнил роль отца — человека, вынужденного наблюдать, как рушится привычный семейный уклад. Картина получила высокие оценки критиков за честный разговор о взрослении, ответственности и родственных связях.

В драме «Цинга» актёр ещё раз доказал, что в авторском кино он столь же убедителен, как и в популярных сериалах. Режиссёр отказался от громких поворотов в пользу внутреннего напряжения и психологической достоверности, и каждый персонаж здесь воспринимается как живой человек со своими страхами и надеждами. Поднозов вновь оказался на своём месте.

Напомним, актёр и руководитель художественного театра «Особняк» Дмитрий Поднозов скончался 21 июля, ему было 64 года. В некрологе коллеги назвали его выдающимся артистом и по-настоящему большим человеком, на которого всегда можно было опереться и который до последнего дня вёл театр за собой. Последние годы артист боролся с онкологией: в 2025 году у звезды «Тайн следствия» и «Мажора» диагностировали рак лёгких с метастазами в головной мозг.